子女該不該給父母親孝親費？一名網友日前不滿爸爸要求每個月給6000元孝親費，認為他沒住在家裡，給孝親費不合理，認為父母情緒勒索他，這席話一出讓網友們全炸鍋，直呼「白養了」。

原PO在臉書「匿名公社」發文，爸爸曾向他借過2萬元，後來又情勒他每個月再給6000元孝親費，弟弟住家裡每個月都會給1萬元，但原PO是住外面，所以只給過2次孝親費就不給了。

原PO說，之後有次回家吃飯，媽媽說要跟他收餐費，他就回一句「老爸欠的2萬先還再說」，馬上被媽媽罵不孝，接著開始拿養他這麼多年跟大學學費有多貴等對他說教，讓原PO覺得被情緒勒索。

原PO表示，父母本來就有養育子女的義務，且他沒住家裡，沒有養父母的義務，憑什麼要他拿錢回家，還說父母沒賺錢的本事只會勒索子女，連子女想買房子都沒辦法出頭期款，為什麼還要他們孝順父母，沒本事就別生小孩。

原PO不給孝親費的理由一出，引發網友熱議，「所以不要再問為什麼生育率這麼低了」、「我很好奇你是怎麼長大的…」、「養你長大，卻如此陌生」、「養了一隻對家庭沒貢獻的白眼狼」、「我的孩子也是這個樣子，住在家裡我只要求每一個月付電費1000元，有各種理由不付費」，但也有人緩頰「每個家庭環境都不同，沒必要強加自己的價值觀在別人的成長過程上」、「如果父母是可以溝通的，好好講自己經濟上有困難，基本上父母都會理解」。