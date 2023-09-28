哈哈台旗下節目品牌「哈茲咖囍」推出台灣首部大型男男戀綜《男生男生配》。（雄影提供）

2023高雄電影節將於10月7日開幕，本屆影展主題「耽美主義」，片單囊括不少海內外同性之愛作品。被譽為「韓腐BL劇天花板」的《第八感》推出電影版，即將在雄影首映，雙男主角林志燮跟吳俊澤將合體出席兩場映後座談及簽名會；除了電影，台灣首部大型男男戀愛實境秀《男生男生配》也將在雄影世界首映。

南韓BL劇《第八感》被視為繼《語意錯誤》後現象級BL劇天花板之作，故事以大學衝浪社為背景，林志燮飾演陽光帥氣的學長，遇上從鄉下來到都市唸書、羞澀的新生學弟吳俊澤，兩人漸漸在社團活動中產生曖昧情愫。

這部作品由兩位來自不同國籍、擁有各自獨特背景的導演白仁宇和溫納杜普萊西斯共同擔任編導，白仁宇充分運用他曾參與《下女的誘惑》、《致我的星星》和《酸酸甜甜愛上你》等作品的經驗，為《第八感》打造出匠心獨運的精緻構圖；溫納杜普萊西斯則發揮自己的剪輯長才，剪出迥異於劇集的電影版本。

而《男生男生配》的參加者，將上演一場最真實的浪漫實境秀，無腳本的真情流露，有約會的甜蜜，也有對同志文化與身份認同的細膩對談，有笑有淚，有情有義，甚至還有超大咖嘉賓出任戀愛導師。第一、二集將於雄影期間首映。