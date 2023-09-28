我國首艘國造潛艦「海鯤號」（SS-711）今於台船高雄廠區「海昌廠」舉行原型艦命名暨下水典禮。潛艦國造小組召集人黃曙光受訪時強調，從未說過2025年要建造三艘新艦，是指希望海鯤號原型艦2025年完成戰備，再加上2艘劍龍級潛艦，共3艘執行戰備。他也透露，希望海鯤號原型艦明年4月就能完成HAT（泊港測試）。

我首艘潛艦國造「海鯤軍艦」（舷號711）28日正式在台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮，邀請軍、官、產、學界相關人士出席，也讓海鯤號首次在國人面前正式亮相。美國在台協會處長孫曉雅（中）出席。（陳信翰攝）

黃曙光受訪時說，他希望2025年海鯤級原型艦能完成戰備，再加上2艘劍龍級潛艦，共有3艘執行作戰任務；2027年則希望能再有1艘自製潛艦，總共有4艘潛艦執行戰備。

黃曙光強調，他從未說2025年要建造三艘新艦，從來沒有這樣講過。被問到支不支持編列「特別預算案」興建後續艦，黃曙光則直言，先不要管後面的艦。

至於海軍向立院提交報告，曾提到原型艦將在明年5月交艦；黃曙光則首度回應，沒有5月交艦，原型艦測試也沒有時間表，是希望明年4月1日到30日希望完成HAT（泊港測試），若完成，就有機會海上測試（SAT）。