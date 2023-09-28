月圓人團圓的中秋佳節，是許多人期待且重視的節日，今年又適逢連假，在平常繁忙的生活中得到些許輕鬆時光，在應景吃月餅、烤肉之餘，也要注意飲食節制，以免「月圓人更圓」，更重要的是小心腸胃道塞車，影響到消化功能。

中醫有句話常說：「膏粱厚味易傷脾。」說的就是如果吃了太多肥美的食物，就會讓消化功能受傷，而中醫說的脾胃功能除了消化功能以外，還是整個人體元氣養生的根本，俗話說「病從口入。」也是這個道理；以目前一般大眾的生活習慣與生活水準，基本上古代營養不良的情形應該比較少見了，較常見反而是缺少運動流汗(此指運動後的汗出，而非勞動或病態性的多汗症)、多甜食冷飲、熬夜、生活工作壓力或其他不良嗜好(例如飲酒、抽菸)等，都會造成腸胃處於「長期塞車」的情況，這時候再加上月餅、烤肉的「加好加滿」，就會加重腸胃道的不健康狀態。

在腹部的穴位：中脘穴、天樞穴，可貼上藥布或熱敷，增加脾胃的功能（圖片來源：馬光中醫診所提供）

中醫學的經典《素問．奇病論》提到關於食物「肥者令人內熱，甘者令人中滿，故其氣上溢，轉為消渴。」吃烤肉(肥者)、啃月餅(甘者)後最常見當然是消化不良、脹氣、口乾舌燥、排便異常等初期症狀，此類症狀通常在中秋節過後，粗茶淡飯幾天，減少甜食冷飲的攝取，切忌宵夜等自我節制飲食，健康的人都會有自己修復的能力，不用太過擔心。但是如果是本身就有糖尿病、高血壓、心血管疾病、胃食道逆流、平常就容易便秘、體重異常的人，或者透過飲食節制在一週內仍然不能緩解，就需要注意囉! 因為腸胃道長期塞車，久了就會失去脾胃正常消化吸收食物營養、代謝食物的功能，會讓症狀更深一層，表現出口乾喝水不能解渴、口苦、解便不暢或大便型態改變、皮膚粗糙甚至有膚況不佳(痘痘、濕疹、蕁麻疹)、情緒煩躁、自覺燥熱等症狀，就表示需要更積極的處理方法了。

按摩足三里穴更是平常保健與消脹氣的萬用穴。（圖片來源：馬光中醫診所提供）

腸胃道塞車後要怎麼樣去緩解症狀呢？三穴道兩茶飲就可以消脹氣，輕鬆品嚐月餅與烤肉。在腹部的穴位：中脘穴、天樞穴，可貼上藥布或熱敷，增加脾胃的功能，或者從右下腹開始順時針按摩腹部也可以，按摩足三里穴更是平常保健與消脹氣的萬用穴。

洛神荷葉茶不僅去油解膩，還可以舒緩腸胃不適。（圖片來源：馬光中醫診所提供）

將洛神花1錢 、荷葉1錢、山楂0.5錢、陳皮 0.5錢，用800CC電鍋煮，外鍋一杯水煮一次即為洛神荷葉茶，在吃完月餅烤肉後飲用，不僅去油解膩，還可以舒緩腸胃不適。或者簡單的用生決明子 3錢(脾胃虛弱或平常就容易腹瀉者可改用炒決明子)，同樣800CC電鍋，外鍋一杯水煮一次，這樣煮出來的決明子茶也有相同效果。但再嚴重者，例如血壓愈發控制不下、胃食道逆流嚴重到火燒心、糖尿病控制不佳，或者是煩躁難入睡淺眠一週超過三天、慢性皮膚癢疹者，建議還是尋求專業醫師的診斷治療!

佑昌馬光中醫診所院長陳昭仁（圖片來源：馬光中醫診所提供）

佑昌馬光中醫診所院長陳昭仁表示，養生先養脾，飲食節制才是四季養生之道，不管什麼季節，我們都應該注意腸胃道的狀況，以中醫角度，除非先天性的疾病，要不然幾乎所有疾病都脫不開脾胃問題，這與現代醫學的諸多健康建議不謀而合，千百年來中醫的理論至今為何適用？就是因為脫不開調養脾胃，尤其是中醫治療以針灸、藥物為大宗，尤其藥物要能夠充分吸收、要能夠發揮最大作用，主要還是取決於每個人的脾胃(腸胃)功能，從另一個角度看中醫，其實就是一門讓腸胃道菌叢「益菌生」的醫學，讓人體自己腸道產生適合自己的「益生菌」，才能在這個基礎上談論其他的治療。

以上資料由佑昌馬光中醫診所 陳昭仁院長 提供