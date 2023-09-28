桃園市文化局與工業技術研究院合作推出文化平權演出「Feel Together一場尋找共感的練習」，合照時以手語表示「共感」。（桃園市藝設中心提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市文化局與工業技術研究院合作推出的文化平權表演，將於本月30日及10月1日在桃園展演中心首度演出。現場最特別設備「共感穿戴裝置」，主要考量聽障人士過去在看表演時無法享有感知體驗，希望未來透過此裝置讓聽障朋友也能投入欣賞文化藝術表演，讓不同族群都有機會能在同場表演中感受到「一體感」與「共時感」的震撼與感動。

桃園為全國第一大工業科技大城，2017年起推動科技藝術節，市府與工研院選於2023桃園科技藝術節推出文化平權演出「Feel Together一場尋找共感的練習」，有感於聽障人士過去觀賞演出時經常無法與一般聽人觀眾享有相同的感知體驗，為實踐藝文場館的文化近用，這次邀請聾人團體與藝文社群參與，結合5G科技並打造各場館皆可使用的「共感穿戴裝置」，將於30日及10月1日在桃園展演中心首度演出。

桃園市藝文設施管理中心主任陳瑋鴻說明，該計畫獲得文化部推動博物館及藝術5G科技跨域應用計畫補助，分為2年執行，第1年針對聲響與裝置觸感做連結，演出時的聲響會透過不同震動頻率及大小做出不同表現，此外共感穿戴裝置上也設有燈條，主要是想傳達聲音有不同情緒，明年也會再進一步推展該計畫，後續將運用於各種不同的音樂及表演型態，如古典音樂、流行音樂等，結合不同樂器及曲風，進一步推廣文化平權。

「Feel Together 一場尋找共感的練習」將於桃園展演中心登場，以桃園展演中心作為文化平權推動的示範場域，透過新展演型態，開啟未來聽障朋友對劇場演出的可及性。演出時間為9月30日晚間7點半、10月1日下午2點半，採取免費索票入場，不過每場次限定100人，歡迎有興趣的民眾至索票平台「Accupass」索取票券入場欣賞表演，一起體驗共感時刻。