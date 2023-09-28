你知道嗎？過去5年間，台灣平均每天有超過25名兒童因交通事故傷亡，兒少因判斷能力不足、或其他駕駛人的不友善或疏忽，讓歷年來兒童交通傷亡比例居高不下。有鑒於此，永慶房產集團加盟四品牌台南區經管會(永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋及台慶不動產)盼為促進交通安全盡一份力，日前共同捐贈導護背心給台南市的國中小學，讓學童和導護人員，都能有更安全的交通環境，預估捐贈總數量達1,100件背心，將有30所學校受惠。

永慶不動產暨永義房屋台南區經管會長呂啟綸說：「我們四品牌經管會幹部的小孩大多都在念國小，去接孩子放學時，會看到導護老師及志工們的背心已經很陳舊、不顯眼，不只是孩童，對於導護人員來說都是很危險的。在拋出這個議題後，大家都認為這是很棒的規劃，便展開了這項計畫。」

永慶加盟四品牌台南區經管會已經啟動第一階段導護計畫，捐贈17所國中小學、共計500件的導護反光背心；而第二階段則預計在明年初時，再送出600件的背心給13所學校。呂啟綸強調，地方有需求，我們都樂於給予協助與支援，任何形式的公益，只要能力所及，就會一直做下去。

此外，今年適逢有巢氏房屋20周年，全台逾400間門市推動「社區友善貼心服務」，其中一項就是「學童導護」服務，有巢氏房屋嘉南區經管會副會長許品謙表示，有巢氏房屋熟知社區大小事，了解交通導護的存在對學童來說很重要，亦曾經多次目睹未遵守交通規則的駕駛差點撞上導護人員的驚險畫面，看到老師及志工們用生命在保護學童的上下學安全，志工們的安全當然也不能忽視。交通安全是每一個人的責任，希望我們的善意，能影響到更多人，為社會注入正能量。

永慶加盟四品牌台南區經管會幫助導護志工換上亮眼的反光背心，讓駕駛人更能清楚辨識，降低事故風險。（圖片來源：永慶房產集團）

幫志工們換上亮眼的導護背心，讓駕駛人更能清楚辨識，降低發生意外事故的風險，台慶不動產嘉南區經管會長謝旺瑋說，讓導護人員能安心值勤，才有更多愛心志工願意加入守護學童交通安全的行列，使得台灣社會更美好。永慶房產集團也向旗下經紀人與員工宣導道路安全重要性，並以身作則，開車上路時禮讓行人，接近路口減慢車速，營造安全的環境。

永慶房產集團不只提供專業房地產服務，更秉持公益精神積極回饋在地，除了贊助體育活動、幫助弱勢團體和偏鄉，也號召同仁捐血、捐贈物資等，落實企業社會責任，一起將正向力量擴散至各角落。