內政部國家公園署雪霸國家公園公園管理處9月28日舉行揭牌。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處原本隸屬內政部營建署，為配合新成立的內政部國家公園署，雪管處改隸國家公園署，28日上午舉行改隸掛牌儀式，雪管處將延續以往優質的管理經驗，並在登山安全、登山教育等山域管理，保育觀霧山椒魚、台灣櫻花鉤吻鮭、寬尾鳳蝶的物種保存，以及與原住民族賽夏及泰雅族夥伴關係，提供創新服務。

雪管處表示，台灣自1972年完成國家公園法公布實施，至今已經51年，今年9月20日正式成立內政部國家公園署，希望藉由國家公園組織位階提升，整合全國國家公園、國家自然公園、濕地、海岸系統等整體性環境治理，並與國際保育接軌。

內政部國家公園署雪霸國家公園公園管理處9月28日舉行揭牌，由清安國小表演。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

內政部國家公園署雪霸國家公園公園管理處9月28日舉行揭牌，由泰雅族長老舉行祈福典禮。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

原隸屬內政部營建署的雪霸國家公園管理處配合國家公園署成立，於9月20日改制為內政部國家公園署雪霸國家公園管理處，並於9月28日舉行揭牌典禮。

國家公園署主秘張維銓表示，期待雪管處以後能延續以往優質的管理經驗，並在登山安全、登山教育等山域管理上提供創新服務，在保育觀霧山椒魚、台灣櫻花鉤吻鮭、寬尾鳳蝶的物種保存能跨域合作，住民族賽夏及泰雅族夥伴關係，及提供中部地區優質戶外環境教育服務等各方面，發揮創意，規劃各項體驗活動，再創佳績。

雪管處長林文和表示，雪管處成立至今已經31年，在各界的支持協助下，經營管理成效相當卓著，已奠定良好的基礎，也將結合林業署及學術團體等，進行寬尾鳳蝶調查研究及棲地復育跨域合作，以建立「國家生物多樣性的指標」。

另外，雪霸國家公園是高山型國家公園，未來將推動登山軟硬體設施的改善，尤其是雪山線的三六九山莊整建工作，期望在2年內如期如質完工，讓雪山的登山服務管理與國際接軌，配合推動山林開放政策，將加強登山安全教育訓練，透過策略的訂定及各種宣傳管道，宣導民眾正確的登山知識與觀念，減少山難事故的發生。

在夥伴關係方面，雪霸國家公園是泰雅族及賽夏族原住民族的傳統領域，未來將在既有的基礎下，持續深化地方創生和原住民地區改造等，未來也將繼續和登山、保育、學術團體等合作，一起來共管我們的國家公園。

在推動國際交流合作方面，雪管處98年和不丹王國楚恩馨拉國家公園（Thrumshingla National Park）簽署合作協議，未來將進一步交流，讓雪霸成為一個國際化的國家公園。