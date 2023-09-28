民進黨總統參選人賴清德在2024選戰中持續佔據領先地位，不少在野支持者都期盼能夠「藍白合」與之對抗，然而到底該「侯柯配」，還是「柯侯配」，疑似已成為國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲陷入僵局的地方。對此，一份最新網路民調對此展開調查，欲探知網友心中的想法。

YouTube頻道《小馬36歲VlOG》昨（27）日發起網路投票，截至今日下午3點35分，總計已有7359人參加。針對題目「趕快藍白合吧」，有77%網友支持「柯文哲當正，候友宜當副的」、至於「侯友宜當正、柯文哲當副」則占23%。

網友紛紛留言表示，「我怎麼覺得阿北的專才做行政院長最適合！總統其實是要找會用人看人找好的團隊的領頭羊！」、「不投侯就讓民進黨繼續吧」、「比民調，一人四年」、「支持侯友宜 ，不轉投其他人，侯、柯民調都在誤差範圍內，柯當老三已好久了，這次回到老二沒什麽，民調就是起起浮浮，參考就好」、「侯友宜應該要當正啊，國民黨13個縣市長，38立委」。

此外，也有人持不同看法，稱「比十月民調」、「要看清現實才對，人民才是最重要的」、「單就個人能力，柯比較強」、「比民調，一人四年」、「爭氣點，好嗎？」