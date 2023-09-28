桃園市配合中央政策，將在青埔興建亞洲矽谷創新研發中心，預算49.89億元，去年底發包，預計世客博後開工。但市府發現若要符合需求規格，預算將增至75億元，決定解約終止未動工的工程，調整開發方式。桃園市長張善政表示，50億只能蓋出2棟毛胚屋，長痛不如短痛及時踩煞車，盼將來是否有與民間資金結合機會，會有更好做法。

張善政今表示，亞矽創是航空城公司與銀行貸款，貸款上限將近50億元，這項50億的工程做下去後，僅得到2棟8層樓、18層樓的「毛胚屋」，內部不僅停車位不足，幾乎沒空調，並非科技廠商可進駐的環境，若要做好，需再花25億元。

張善政坦言，市府預算非常緊，認為25億不該這樣花，且即便花下去了，75億元的投資，每年利息高達1億元，也非短期內能夠回收。

「過去的規畫不夠完整，現在看起來是財務黑洞！」張善政說，長痛不如短痛，現在及時踩煞車，希望將來是否有與民間資金結合的機會，相信會有更好的做法。

此外，航空城公司說明，張善政上任後即要求相關單位逐一檢視各重大工程，經檢討亞矽創工程，發現不符合青埔20年成長所需的公共設施及國際A級商辦基本需求，特別在樓層配置、中央空調及智慧能源管理等設備，因經費受限、辦理減項發包所致。

且當初決議由航空城公司籌款自建，未考量還款能力及自償性不足，便指示航空城公司進行整體變更設計及調整評估，並向社會大眾說明分析結果包括「停車空間規畫不足，減項發包僅能蓋出毛胚屋，財務風險高及營運面自償性不足」。

桃園市副市長、航空城公司董事長王明鉅也表示支持這項決議，此案暫緩後，將針對A19站整體開發專案規畫與可行性評估，盼採公私協力推動該站周邊全區開發策略。市府已啟動專案小組要調整未來規畫，邀集都發局、地政局、經發局、觀旅局共同研擬評估需求等招商作業。