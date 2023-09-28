以特立獨行「神秘標配」聞名，快速竄紅不露臉的「神秘覆面系」歌手yama將首度登台開唱，因靠著一首破億金曲《春を告げる》（Haru wo Tsugeru）火速席捲J-POP市場，清脆美妙的嗓音與貼近人心的創作歌詞，唱進動漫迷的心坎裡又或是Z世代樂迷們，證明不需華麗包裝，用音樂才華實力征服排行。

從出道以來，堅持用音樂發聲，與招牌「神秘標配」眼罩面具、藍色厚重瀏海、潮流帽T，yama恣意穿梭在流行、搖滾、R＆B及靈魂曲風之中，且把人生愛情、自我探索、青春成長、生活日常寫進歌曲中，自然真切的歌詞引起年輕人強烈共鳴，在2018年先靠著多首cover配上昭和感的插畫主視覺闖蕩樂壇，在社群網路開始先聲奪人及擄獲一大票動畫界粉絲。

光是其中一曲〈bin〉狂吸600多萬人搶聽，馬上抓住新生代樂迷的口味，隔年日本樂壇掀起一波「VOCALOID」電子音樂製作風潮，製作人くじら （Kujira）受邀合作的歌曲〈ねむるまち〉獻聲，聲量也因而更上一層樓，隨後在2020年第一首正式上架單曲《春を告げる》（Haru wo Tsugeru），成了生涯重要轉捩點，登上告示牌日本熱門榜音樂事業開始蒸蒸日上。

在歌曲中yama充滿個人特色的歌喉卻富有感情，完美駕馭舞曲節奏，並巧妙加入電子樂器點綴增色，並登上指標音樂頻道《THE FIRST TAKE》實力演出，全球為之驚艷，開始受到大眾的強力關注，至今在Spotify已超過1億3500萬次點聽，一躍成為了各大品牌從電影、動畫片、飲料等爭相合作對象，今年也替話題十足的《機動戰士鋼彈水星的魔女》第二季演唱片頭曲〈slash〉。

yama今年亞洲巡迴唱遍吉隆坡、新加坡、馬尼拉、曼谷，12月5日將把「yama 1st ASIA TOUR ＂thanks for waiting＂」帶來台北，在Zepp New Taipei驚豔開唱，10月4日中午12點拓元系統全面開賣。