為解決護理人力荒，民進黨主席賴清德昨呼籲政院提高護理人員薪資待遇，副院長鄭文燦昨宣布，擬從健保總額出錢，為小夜班、大夜班的護理人員提供每班400～1000元獎勵。醫界認為政院的作法來源不對，健保總額是為了改善支付制度、加速新藥收載之用，國家若要解決護理人力危機，必須要自己出錢，以公務預算支應，而不是從健保拿錢處理，否則將會導致醫事人員出現相對剝奪感。

據了解，健保會上周總額協商中，健保署提出護理人員加薪方案，擬從總額「特別預算」中，編列20億元，用於提供夜班護理人員津貼。付費者代表起初持反對意見，認為20億元並不足夠，且人力荒並不只有健保給付的問題，還關乎勞動條件的改善。會議當日，有公正人士建議針對全體護理人員加薪，不過付費者代表考量夜班人力較缺，最終通過健保署方案，附帶條件是政府應編列不少於20億的金額，共同為護理人員加薪。此次政院所提的40億元，應有20億來自健保總額。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁認為，以健保總額支應護理人員加薪，有「來源不對」的問題。健保總額的經費來自人民，且已面臨成長率不足、總額不足的情況，總額是為了改善支付制度、加速新藥收載之用，有很多事要做。政府若拿健保總額補貼護理人員薪資，其他醫事人員會覺得「要不要也補貼我們？」，這樣的作法恐導致相對剝奪感。

洪子仁指出，新冠疫情後，世界衛生組織（WHO）呼籲政府提高對健康的投資，才能建立強而有韌性的醫療環境。若政府要因應人力危機而推出護理人員的獎勵，應編列公務預算，由國家自己出錢，而不是從健保總額支應，否則將壓縮整體醫療資源，排擠其他給付，且違反WHO對健康投資的倡議。

台灣醫院協會、台灣醫務管理學會、私立醫療院所協會及台灣社區醫院協會四大醫界團體今共同向政府喊話，期盼政府能以專業及高度智慧，重新審視，通盤考慮下，從根本解決問題，給予全體護理師及醫療人員一個友善職場環境，造福國人。

醫改會研發組副組長吳奎彥則呼籲，護理人力問題不能只靠健保來解決，照護司應扮演更積極、更主導的角色。上周的健保會，照護司並未提出具體的解方，付費者代表覺得很遺憾。針對護理人員的加薪，付費者代表關心的是，20億元是否真能進入護理師的口袋？能改善多少問題？

消基會董事長吳榮達則表示，護理人力的流失，其中一個原因是長照人員的薪水優於護理師，且工作條件不比醫院差。護理師的薪水應不亞於長照，甚至更高，且工作環境也要改善，人力才能真正被留住。