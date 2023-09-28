進口蛋爭議持續延燒，針對有民眾在網路PO出買到臭雞蛋的照片，之後就有警察上門逮人的情況，且該名網友事後被依違反《刑法》妨害名譽罪偵辦，參選台中市第7選區立委的國民黨發言人林家興透過臉書抨擊，此情況罔顧程序正義，根本是「名符其實的『混蛋』政府」。

林家興以「台灣沒有民主法治了嗎？」為題發文，他指出，日前新北網友貼出買到黑綠臭雞蛋的照片，竟遭農業部報案、警察上門逮人的情況，但依照正常程序，如果是妨害名譽的案件，警方應會先核發「到案通知書」要求出面說明，犯罪嫌疑人多次未到才可能拘提通知人到案。

林家興痛批，網友只是PO出生活中買到黑臭蛋的照片，就遭警察上門逮人，還被以妨害名譽罪偵辦，根本笑死人，蔡英文總統過去曾發文指「使用網路發表意見，接收資訊是人民的基本權利，這樣的權利不容剝奪。」現在總統卻違背當年自己講的話了？

他強調，今天也有台北大安區民眾買到黑臭雞蛋，他自己也收到6月底在新竹買到黑臭雞蛋的資訊，目前持續查證細節中，由此顯示黑臭雞蛋不是孤案，政府部會應保護人民，向人民解釋與負責，而非報案抓人民。