警方逮捕19歲車手黃男移送偵辦。（翻攝畫面）

警方逮捕19歲車手黃男移送偵辦，現場查扣手機、贓款及收據文件等贓證物。（圖／警方提供）

警方逮捕19歲車手黃男移送偵辦，現場查扣手機、贓款及收據文件等贓證物。（圖／警方提供）

新北市1名52歲張姓婦人，在網路上加入高獲利股票投資群組，抽中「新股申購」需交付620萬，因沒有錢向朋友開口，幸得朋友提醒方知是詐騙，報警將詐騙車手逮捕。

警方表示，新北市泰山區1名張姓婦人日前於網路上加入打著高獲利股票投資群組，待取得被害人52歲張女信任後，便誆稱「新股申購」抽中股票，需交付620萬交割款，之後便能賺得豐厚的溢價差，張女深信不疑甚至還跟朋友借款，幸好在朋友的好心提醒下撥打165反詐騙專線，隨即向警方報案。

警方獲報後便請婦人合作，指導應對方式佯裝配合，約定時間於26日16時許在餐廳內面交，員警便衣埋伏在側，待車手19歲黃男取款後，即壓制逮捕，現場查扣手機、贓款及收據文件等贓證物，詢後依詐欺及洗錢防制法移送法辦，後續將持續向上溯源，追緝主嫌。

林口警分局呼籲詐騙集團時常於網路平台投放投資廣告，並以誇大不實的噱頭來吸引投資者，故投資務必選擇有政府立案之商家，若民眾警覺遭到詐騙，可撥打165反詐騙專線查證，避免受騙上當，確保財產安全。