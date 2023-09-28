台灣女子體操選手吳幸芬，今天在個人單項跳馬項目參賽決賽，排在第三個出賽的她，兩跳平均分12.616分，但隨後北韓兩位名將和地主選手都成功超越，最終北韓選手金包銀，大陸選手虞琳敏因為第二跳出現失誤，最終僅以銅牌作收，吳幸芬名列第五。

吳幸芬在資格賽12.550分，以排名第9的成績取得決賽門票。吳幸芬今天第一跳選擇直體旋轉360度，難度分4.4分，完成8.733分，總分13.133分，吳幸芬在第二跳難度3.6分，完成分8.5分，總分12.100分，兩跳平均分為12.616分，在前四位出賽選手當中暫時排名第一。

北韓選手金善香兩跳的難度都超過5以上，分別獲得13.50分和13.70分，最終以13.600平均分，超越吳幸芬來到第一名；北韓另一位名將安昌玉更加恐怖，資格賽13.833分在所有參賽選手中高居第一，決賽兩跳13.933分與14.166分，平均分14.049分，超越同胞金善香。

地主大陸選手虞琳敏在強大壓力下，第一跳獲得14.00分，第二跳難度提升至5.4，可惜完成度動作的時候右手碰到地板，在規則下會被扣掉1分，這是很嚴重的扣分，因此只獲得13.066分，平均13.533分暫居第三。

48歲烏茲別克體操媽媽丘索維京娜，資格賽14.949排名第五，她曾直言杭州亞運不是終點，目標是明年巴黎奧運，兩跳平均分13.383分，名列第四，與獎牌擦身而過。