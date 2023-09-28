圍繞著打火英雄故事展開的陸劇《他從火光中走來》正在愛奇藝國際版熱播，黃景瑜貼近現實生活的演技受到好評，他與張婧儀在一次次的救援任務中，牽起緣分。黃景瑜受訪時自曝為了跟小他6歲的張婧儀搭戲，他每天都上健身房運動；張婧儀則表示，黃景瑜讓人很有安全感，2人戲裡戲外的互動都甜出汁。

《他從火光中走來》是張婧儀首度跟黃景瑜合作的作品，被問起對他的印象，她說：「他很有安全感，也讓人感動。」也分享2件印象深刻的事情，一件是在拍黃景瑜第一次救她的場景時，當時張婧儀穿著短袖，因為必須模擬火災現場，噴出來的水經過高溫後，變得特別燙，「其實當時我們還不太熟，他看到水一直往我身上滴就替我擋著。」

另一次則是拍攝繩索垂降，快到地面時，張婧儀的頭髮被捲進八字扣裡，幸好黃景瑜一腳踩住，「不然估計我的頭皮就不保了。」黃景瑜為了拍《他從火光中走來》勤健身，他笑說：「因為要跟妹妹拍戲，她比我年輕很多，我想我千萬不能拖人家後腿，我就每天在健身房做有氧運動，看是不是能顯得年輕一點，跟大伙吃飯之前也會先偷偷跑個40分鐘，效果還可以，但是人就是不能瘦太快，一下瘦太多的話，會有法令紋的，這是我實踐出來的結果。」

2人劇中第一次約會就在大街上擁抱，閃得攤販老闆招架不住，「火光CP」的超萌身高差，讓觀眾看了也不禁心動。提起約會的拍攝過程，黃景瑜耿直地笑說：「那場戲看來甜蜜，但實際上冷到不行，套圈圈的時候我穿了兩層羽絨衣，冷到記憶深刻，我們還要在那演『套到你好開心啊！』進屋約會不好嗎？非得在外邊逛，那麼大冷的天。」

《他從火光中走來》正在iQIYI國際版APP及iQ.com獨家播出。