國造潛艇原型艦「海鯤號」今（28）日在高雄台灣國際造船舉辦下水典禮，受到全國關注，該計畫召集人、國安會諮詢委員黃曙光更宣示，要把共軍限制在第一島鏈，不讓他們出太平洋。對此，退役少將栗正傑直言，黃曙光的說法有點太誇張了，他更提醒，共軍先前下水的054B飛彈護衛艦，以及它搭載的直-20F反潛直升機，對海鯤號等潛艦而言是一個很大的威脅。

解放軍新型054B型護衛艦首艦26日在上海滬東中華造船廠下水的畫面。（滬東中華造船廠）

共軍直-20直升機。（圖 / 新華社）

黃曙光近日受訪表示，希望在2025年能完成3艘國造潛艦，2027年達成4艘潛艦，除了部署在台灣西南海域守備國土，未來更要到台灣東南、東部，甚至在介於蘇澳跟日本與那國島之間的東北海域，以遏止共軍達到包圍台灣的目的。黃曙光提到，潛艦的存活率高，台灣可藉著阻止大陸包圍台灣，來爭取美日和其他理念相近國家，有更多的時間及空間支援台灣，一方面可保住生命線，一方面可以形成戰略嚇阻。

栗正傑今在政論節目《新聞大白話》表示，黃曙光的說法有點太誇張了，他提到，大陸最新的054B飛彈護衛艦先前下水，它是054護衛艦的放大版，排水量高達6000頓，並可攜帶一架直-20F反潛直升機。

栗正傑指出，直-20F直升機配備了不少先進的反潛裝備，且航程更遠，此外，054B護衛艦的動力很可能是採全電推進，這意味著它的聲音更小，更不容易被聲納捕獲到，因此，對海鯤號等潛艦而言，是一個很大的威脅。