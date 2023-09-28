韓國女神孫藝真與玄彬去（2022）年3月結婚後，同年11月底順利生下寶貝兒子，兩人相當保護兒子至今未公開長相，也令外界更好奇俊男美女愛的結晶有多好看。最近孫藝真在高爾夫球選手林真漢（音譯）的網路節目上，自曝兒子目前長得像自己，也脫口仍在考慮要不要升二胎，因為小孩太可愛了。

在林真漢的YouTube頻道中，近兩個星期都能見到很愛打高爾夫球的孫藝真作客，昨（27）日最新影片中林真漢與孫藝真聊起育兒心得；孫藝真被問到養小孩會不會很辛苦，她卻溫柔地笑著說，「當然有辛苦的地方，但小孩帶來的幸福是過去從未體驗過的」。

孫藝真在高爾夫球選手林真漢的YouTube頻道上聊育兒心得，還透露生二胎計畫及兒子目前長得像她。（圖／摘自임진한클라스 YouTube）

而孫藝真滿臉幸福洋溢的模樣，也讓林真漢忍不住問，「會不會想要再生一個？」，她也不隱瞞與玄彬的二胎計畫，透露他們仍在考慮階段，又脫口「不過小孩太可愛了」，讓網友推敲孫藝真與玄彬很快就會迎來二寶。另外孫藝真坦言為人母後，像是到了新的世界，幸福之餘更想成為一個賢內助，儘管當賢妻良母很累，但她仍感覺非常幸福。

林真漢也替粉絲們問孫藝真，他們的兒子到底像孫藝真還是玄彬，孫藝真也大方地表示，親友都說兒子綜合她與玄彬的臉，眼睛以上像孫藝真，眼睛以下則像玄彬，「可是小孩的臉一直在變，現在好像更像我一點」；孫藝真的一席話，也讓廣大粉絲更期待有朝一日能見到他們愛的結晶。