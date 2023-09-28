美國第一犬「司令」（Commander）又闖禍，隸屬拜登家族的這隻汪星人張口咬了另一名特勤局（Secret Service）探員。

法新社報導，「司令」是一隻德國牧羊犬，2021年還是小狗時首次來到白宮。在發生了至少11起咬人事件之後，「司令」將接受新一輪的訓練。

美國總統拜登和第一夫人吉兒（Jill Biden）把「司令」愛咬人的習慣，歸咎於白宮人來人往的「高壓」環境。

特勤局發言人古利耶米（Anthony Guglielmi）表示，最新這一例中，一名探員25日晚間「接觸第一家族的愛犬後被咬」。他說這名探員已在白宮接受醫療人員的治療。

第一夫人發言人亞歷山大（Elizabeth Alexander）在致函法新社的聲明中表示：「誠如我們先前所說，對家庭寵物而言，白宮可以是非常高壓的環境。第一家庭持續找尋方法來協助司令因應白宮地面上往往變幻莫測的本質。」

拜登家族另一隻德國牧羊犬「少校」（Major）在白宮也有適應不良的問題。2021年在發生至少1起咬人事件後，「少校」曾短暫被送回拜登德拉瓦州老家，並接受額外訓練。牠後來被送至拜登家族友人那邊同住。

拜登家族還飼養一隻名為威羅（Willow）的短毛虎斑貓。（編譯：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1120928