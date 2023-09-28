聽到冠軍為馬慶仁時，馬爸爸興奮不已。（吳佩蓉攝）

今公布2023宜蘭嚴選米競賽得獎農民。（吳佩蓉攝）

2023宜蘭嚴選米競賽28日於宜蘭縣農會舉辦最終回官能品評，經過一番激烈競爭後，由冬山鄉農會僅24歲的青農馬慶仁奪冠，抱回30萬獎金。今年首次邀請米食界有名的企業專家，旺旺集團副主席廖清圳及悟饕創辦人李照楨擔任評審；廖清圳表示，宜蘭米從米質的光亮度、風味及口感都很優秀，不輸台梗9號米。

縣政府農業處指出，宜蘭縣是全國唯一一年一期稻作的縣市，也造就「宜蘭米」特別的風土，將整塊土地一整年的精華全集中在這一期作裡面，每顆米粒都是飽滿而紮實；而全縣種植面積約11000公頃、總收量約71375公噸，大宗鄉鎮有三星鄉2267公頃、壯圍鄉1924公頃及冬山鄉1665公頃，年產值逾16億元。

今年首次邀請米食界有名的企業專家，旺旺集團副主席廖清圳（圖）及悟饕創辦人李照楨擔任評審。（吳佩蓉攝）

為打響宜蘭米品牌知名度，縣府自2018年起舉辦「宜蘭嚴選米競賽」，今年已邁入第6年，此次競賽有46人參賽，從田間檢查、農藥殘留檢驗、稻穀DNA鑑定及規格分析，只有15位農友進入決賽階段。另縣農會於15日在宜蘭酒廠舉辦人氣票選及美食專家評比，今則進行最終回官能品評。

廖清圳指出，宜蘭水質好，加上品種改良過後，不論是米質的光亮度、風味及鮮味等各方面都表現優秀，而此次以米飯光亮度、風味、口感、黏度及硬度5個指標做評比，15位參賽者的分數都些微差距而已，最主要農民很用心，再加上縣府與農會的指導下，讓宜蘭米的品質勝過台梗9號米。

縣長林姿妙表示，宜蘭縣好山好水好環境，12鄉鎮所種出來的米都很優質，且一年一期稻作，讓土壤有適當時間休息，種植出來的米粒粒晶瑩飽滿、香Q好吃，深受國內外消費者喜愛。而縣府配合聯合國永續發展SDGs舉辦嚴選米競賽，來鼓勵、肯定辛苦的農民，有競爭就會有進步，感謝農民因評比讓嚴選米的品質越來越好。

從事耕農1年多時間就獲得冠軍的馬慶仁說，能夠拿到這麼好的成績，最重要的是要謝謝他的父母，比賽過程中做了許多準備，包含從水稻的育苗、插秧、施肥及噴灑有機農藥，到最後的收成都花費非常多的精力跟時間，也要感謝冬山農會的長官和前輩們的協助與指導，及縣府舉辦嚴選米比賽，讓水稻產業能更精進發展。

縣府農業處說明，競賽總獎金高達60萬元，其中冠、亞、季軍分別可獲得30萬元、15萬元及5萬元獎金，5位優勝及最佳人氣獎則各有1萬元獎金，另入選者亦可獲得5000元獎金。

而此次獲獎農民，冠、亞軍分別為冬山鄉農會馬慶任、劉耀群、季軍為三星地區農會劉明全；優勝者為農友游炳煌、劉國順、吳炎昌、吳錦坤及簡桂賢；最佳人氣獎為方福在。