桃園市長張善政昨與日本茨城縣筑波未來市長小田川浩交流，張善政表示，桃園與筑波未來市都是棒球首屈一指的城市，青少棒的交流將是未來互動的起點，也期盼未來能開啟農業、教育、體育及觀光等方面的交流，拉近2市之間的關係。

張善政說，桃園市和未來市一樣都是人口成長快速且人口最年輕的城市，在城市治理上有許多共同點可以互相學習，希望透過此次筑波未來市來訪桃園的契機，開啟2市合作開端。

筑波未來市長小田川浩介紹，筑波未來市距離東京都電車車程約40分鐘，自首都圈新都市鐵道筑波快線開通後，周邊區域發展迅速，吸引許多食品加工廠、製造業等在此設廠，加速年輕世代移居，使得未來市成為日本最年輕的城市。順應國際化趨勢，市府從孩童時期積極推動雙語教育政策，這次也到義興國小參訪雙語教學，桃園將數位科技融入日常教學，完整的組織架構讓人耳目一新，希望也能發展本地英語教育。

針對體育方面，張善政指出，近期桃園青少棒隊及台灣國家代表中的桃園選手，在世界級比賽皆獲得良好成績，而筑波未來市也注重青少年棒球培育，雙方可舉辦友誼比賽互相切磋，以球技跨越語言隔閡，另也鼓勵學童除了利用寒、暑假互訪外，也可以在學期間利用線上方式交流互動。

張善政還提及，桃園是台灣北部重要的稻米產地，筑波未來市將於2025年舉辦稻米比賽，桃園將持續與未來市聯繫，積極輔導在地農民到日本參賽，增加桃園市優質水稻的曝光度與知名度，促進消費市場的競爭力。