台東縣政府爭取1.7億元經費，打造全長1.55公里、寬20公尺的「龍馬大道」，解決知本溫泉地區交通瓶頸問題。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

為解決知本溫泉地區連續假期交通瓶頸路段問題，台東縣政府爭取1.7億元經費，打造全長1.55公里、寬20公尺的「龍馬大道」，串連溫泉橋及台9線知本橋，作為知本聯外交通的新廊道，目前工程持續且進度超前，預定明年4月汛期前完工通車。

台東縣長饒慶鈴今日上午率建設處同仁，會同卑南鄉長郭宗益、太麻里鄉長王重仁等前往視察工程。建設處長蔡勝雄簡報說明，「龍馬大道」為知本溫泉風景特定區對外聯絡第2通路，原為知本溪右岸堤防水防道路，先行運用知本溪疏濬土石填築提升為堤頂，今年3月開工，目前工程進度約25％，已完成檔土牆與暗溝等部份。

饒慶鈴視察後指出，知本溫泉入口在勇男橋闢建與溫泉橋改建後，交通安全已大幅提升，但便捷性還能更好，待「龍馬大道」工程完成後，車輛將可從台9線直通知本溫泉，免於繞行194縣道進入溫泉區及分散連假車流量，改善知本溫泉區與台9線的交通連結，遊客出入更便利。

建設處表示，為了配合明年4月完工通車，建設處已著手規畫道路週邊環境整合，計畫明年運用知本溪河道疏濬土石，提升河側面景觀與調整溫泉渡假專用區內排水，有望進一步活化周邊30公頃的遊憩用地。