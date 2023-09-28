孫協志、天后闆妹、百萬YouTuber妹妹Shine首度合作，主持八大《開箱大學堂》，今（28日）舉辦媒體探班記者會。孫協志今表示「對於有錢這件事，大家在闆妹面前，我們都是窮的」，天后闆妹也透露近期超狂業績，表示邀請Ella（陳嘉樺）代言膠原蛋白，「過去3天的營業額2億2，這次2天就營業額2億2了」。

這次主持費用？天后闆妹坦言並不清楚，「一開始很抗拒，因為電視圈跟原本產業有區別，我怕表現不好，是經紀人強迫我的」，笑說來了之後整個喜歡上，身邊搭檔都很厲害。

孫協志表示跟天后闆妹、Shine合作很有火花，「這兩位新世代的找到不同的路，給了我很多新的刺激，不然身邊總不能都只是王仁甫啊！」他也開心有電視台願意在艱辛的時代開創新節目，「現在主持費跟15年前相比，一半都不到，假設菲哥（張菲）等級的大哥要復出，應該沒有人出得起過去的價碼」。