（16:40更新，補充內文）杭州亞運網球項目儼然成了中華亞運代表團奪牌獎庫，28日兩組女雙、一組男雙各自在準決賽分頭擊敗對手，收下3張金牌戰門票，女雙確定「金包銀」，隨後兩位女將詹皓晴、梁恩碩及男子選手許育修繼續在混雙項目8強賽奮戰，先上場的梁恩碩和搭擋黃琮豪進入到搶十激戰，7比5、5比7、10比4擊敗韓國組合鄭允盛／韓娜萊，晉級到4強準決賽，由於亞運網球不設銅牌戰，混雙目前確定再保底1面銅牌，稍晚詹皓晴、許育修也要全力爭取另一席4強席位。

黃琮豪／梁恩碩是杭州亞運網球混雙第9種子，8強賽對上第4種子韓國鄭允盛／韓娜萊，前兩盤雙方各下一盤，必須進入搶十分高下，中華隊黃粱組合3比0打出氣勢，中間一度被追到5比4只剩1分差，不過黃梁配還是穩住領先位置，連得5分關門、鎖定勝利。

上屆雅加達亞運年僅17歲的梁恩碩在女單獲得銅牌，5年過去，本屆杭州亞運她的成績更上層樓，女雙晉級金牌戰，混雙也確定至少銅牌起跳，目前網球項目中華隊確定有4面獎牌，因為女雙金牌戰是中華隊「網內互打」，也篤定金牌能落入中華隊手中。