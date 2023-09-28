新竹縣市政府共同主辦的「2023新竹美展」得獎作品，28日在新竹縣文化局美術館和新竹241藝術空間同步展出到10月15日，縣府秘書長陳季媛和新竹市代理文化局長李欣耀，邀請全國朋友參觀大新竹地區的美學盛事。

陳季媛表示，新竹美展舉辦第22屆，發掘並激勵出更好的藝術家和作品，已成為新竹地區藝術的搖籃，2023年新竹美展六大類競賽項，有262件作品參賽，133件脫穎而出，頒獎典禮訂10月1日在新竹縣文化局美術館舉行，歡迎民眾屆時也能共襄盛舉。

縣府文化局長李安妤表示，新竹美展橫跨了新竹縣市的文化殿堂傳承藝術理念，將文化藝術教育持續扎根於新竹地區，充分整合大新竹地區文化藝術資源，積蓄了豐沛的藝術活力與創作能量，是新竹地區指標性的藝文活動，歡迎鄉親蒞臨細品這場藝術饗宴，並為得獎者喝采與恭賀。

新竹市文化局代理局長李欣耀表示，新竹美展是競賽性的特展，多年來鼓勵很多優秀的藝術家，今年在新竹市展出東方媒材、書法篆刻、工藝設計三類近50件作品。

2023新竹美展六大類竹塹獎得主為，西方媒材類許宸緯，影像暨數位內容科技媒體類彭寶全，立體暨造形藝術類余成忠，東方媒材類康興隆，書法篆刻類陳鴻銘，工藝設計類龍美君，有5位到場分享創作理念。

余成忠得獎作品〈想飛(二)〉，表達人們經歷艱難疫情時期的掙扎與對於自由生活嚮往。第三次榮獲竹塹獎的龍美君，受齊柏林「看見台灣」影片啟發，創作〈見山‧映河〉漆藝創作，展現台灣山川景緻之美。

康興隆從銀行美工退休後，取得藝術設計碩士，得獎作品〈春江水岸〉以細緻畫工融入保護大自然的概念。從事科技業的陳鴻銘用百年歷史的楊梅京兆堂拆除後的殘磚斷瓦做為創作印材，以篆刻創作延續它的生命，賦予得獎作品〈京兆堂印痕〉更深層之歷史意義。許宸緯得獎作品〈迥異〉，是他透過藝術進行的自我辯證。彭寶全〈思想起〉作品，藉由拍攝各地的風景與特殊景觀，以獨特視角敘述在地影像故事。