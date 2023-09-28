新北市於26日成立聯合檢查小組，針對新北公共危險物品場所進行聯合查察。（圖／新北消防局提供）

新北市於26日成立聯合檢查小組，針對新北公共危險物品場所進行聯合查察。（圖／新北消防局提供）

有鑒於屏東「明揚」爆炸造成公共安全案，為加強新北市工業區高風險性工廠安全檢查及減少意外事故發生，新北市於26日成立聯合檢查小組，針對新北公共危險物品場所進行聯合查察，成員有包括勞工局、工務局、經濟發展局、農業局、消防局及環境保護局等單位。稽查重點主要為新北五大工業區內公共危險物品場所之安全設備維護改善情形、保安監督制度推動情形、危險物品種類與數量存放位置、自衛編組演練、工廠製造加工或使用危險物品有無申報、有無製作廠區平面圖等。檢查為期6至8週，藉以防止公共危險物品場所發生危害公安事故，維護民眾生命財產安全。

消防局表示，藉由推動聯合稽查作為，強化各機關間之橫向聯繫，全面提升危險物品廠區之場所安全，加強轄內公共危險物品場所安全管理及緊急應變機制，提升事業單位自主檢查及應變處理能力，落實三對機制、一對安管系統存量、二對現場存量、三對平面圖位置，以確實掌控廠區內危險物品存放情形。

消防局長李清安特別強調新北市政府將持續全面提高工廠營運之安全性，及加強公共危險物品製造、儲存及一般處理場所之檢查工作，對於稽查時倘發現違規場所，即予嚴格管制並開立舉發單告知，以達到強化災害預防功能及防止災害事故發生。