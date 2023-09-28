今天是民進黨創黨37週年黨慶，原本24日在黨部前封街辦活動，卻因為屏東大爆炸事件取消；民進黨今天公布「黨史回顧」影片，國際部今也宣布，將陸續推出「世界信賴台風眼」（Global Voices on Taiwan）英語Podcast節目，邀請國際政要、學者及其他意見領袖分享對台灣國際合作及國際時事議題的看法，探討如何提升台灣的國際交流及維護台海的永續和平。

民進黨今天是民進黨黨慶，賴清德強調，作為一個台灣土生土長的政黨，創黨37年來，與台灣人民一起成長，走過街頭眾聲喧嘩，也一起成家立業、邁向執政，除昨天在圓山飯店舉辦黨員回娘家活動外，今也公布「黨史回顧」影片，與國人分享民主道路上的每一刻記憶，民進黨未來也將繼續為壯大台灣而努力。

在黨慶當天，國際部也宣布推出「世界信賴台風眼」（Global Voices on Taiwan）英語Podcast節目本節目，由英文主播王健智（Rath Wang）及國際部主任趙怡翔共同主持，未來每月推出4集節目。

國際部主任趙怡翔表示，民進黨國際部特別接受提案與長期報導國際議題的主播王健智合作，以英文搭配中文字幕的方式，邀集來自不同國家、持有不同立場的來賓，以最直接、坦率的方式，分享世界如何看待台灣，以及台灣能如何提升國際合作。

趙怡翔表示，前兩集Podcast分別邀請前美國國務院資深官員、哈德遜研究所資深學者余茂春（Miles Yu）及美國外交關係協會研究員塞克斯（David Sacks）分享對台海事務、產業鏈合作及台美關係的看法，其中余茂春強調各國應清楚中共的長期企圖，以及其試圖改變區域現狀的各項作為，塞克斯則表示台灣在先進半導體產業上角色至關重要，若台海有事，世界將陷入經濟大蕭條。

趙怡翔表示，此Podcast系列不涉入國內政治攻防，也不會請國外學者評論台灣選舉議題，這是每個政黨都該守的分寸，國際部則期待透過更多元的國際互動，讓國內選戰添加國際議題的討論，提升選戰層次，也加強台灣的國際連結。未來已經規畫安排歐洲學者討論台歐合作、經濟專家分享對晶片發展的看法、美國台裔市長針對城市交流進行對話等，希望引起聽眾矚目。