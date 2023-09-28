《福島中央電視台》今（28）日報導，東京電力公司宣布，日本政府與東電已決定，將於10月5日起第二度排放福島第一核電廠的「核處理水」。

報導指出，福島核處理水排放計畫今年共分4波進行，首波為8月24日至9月11日共19天，期間一共排放7800噸。東電表示期間沒有發現任何問題，對周遭海域及魚類的監測也顯示，氚濃度均低於標準值。

東電與日本政府預計於9月3日著手準備第二波排放事宜，5日正式排放，第二波也將排放7800公噸核處理水。

據《讀賣新聞》先前報導，東電預計今年分4波排放3萬1200公噸核處理水。自2011年福島核電廠事故以來，東電用來冷卻反應爐的冷卻水已累計逾1000個大型儲水槽，今年預計排放約30個儲水槽，計畫分30年排放。

東電的做法是將大量海水與含有放射性物質氚的核處理水混合，將氚濃度降至每公升1500貝克以下，相當於日本排放標準的1／40。