根據研調機構Counterpoint Research的統計顯示，2023年活躍的智慧手機品牌只有250個，儘管這看起來似乎是一個巨大的數字，但其實在2017年時，智慧手機品牌可是多達逾700個，換言之，在過去6年期間，智慧型手機市場的萎縮幅度驚人，包括印度、中東、非洲、大陸、日本以及韓國等都有智慧手機品牌出局。
Counterpoint Research進一步談到，會造成智慧型手機品牌出局的主要原因不外乎世面臨一連串的挑戰，包括用戶更換週期延長，翻新市場出現增長。此外，還有供應鏈問題、經濟衰退、技術變革以及大型製造商大規模生產手機的能力。
所謂的翻新手機是用過的手機，經過退回維修後可以再次銷售。Counterpoint先前報告就指出，全球翻新手機市場，iPhone穩居領頭羊。2022年整體二手智慧型手機年成長5%，但蘋果iPhone在翻新智慧型手機銷售方面出現了巨大轉變、成長達16%，成為二手與翻新市場成長率最高的品牌。
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