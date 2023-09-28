中秋佳節3天連續假期即將展開，新竹縣環境保護局公佈各鄉鎮市垃圾收運情形，29日（中秋節）只有芎林鄉、寶山鄉、峨眉鄉及五峰鄉（後山）維持清運，其餘鄉鎮市停收，30日峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉停收，10月1日各鄉鎮市維持例行停收，環保局提醒民眾務必留意收運時間，也請做好垃圾分類、資源回收及垃圾減量。

縣長楊文科特別向環保局人員與各鄉鎮市清潔隊員致謝，感謝他們犧牲假期為民服務，守護新竹縣環境，維持縣民正常生活運作，安心度過中秋假期。

環保局說明，29日中秋節，芎林鄉、寶山鄉、峨眉鄉、五峰鄉（後山）等四鄉鎮維持清運，竹北市、竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、關西鎮、橫山鄉、北埔鄉、尖石鄉、五峰鄉（前山）停收。30日為峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉等三鄉鎮停收，10月1日各鄉鎮市則維持例行停收垃圾。

環保局呼籲民眾中秋節賞月活動請響應惜食減量不浪費，如有回收廚餘時請先瀝乾水份，再倒入廚餘桶內，切不可混入一般垃圾，以減少垃圾量並維持環境衛生。