消防員工作權益促進協會今赴政院門口抗議，喊話傾聽基層消防聲音，政院後續請消促會代表入院討論，但政院對於消促會訴求研議，仍未正面回覆，雙方溝通無果，消促會宣布，消防員抗爭行動將升級，10月9日將夜宿凱道、10月10日將進行國殤日抗爭行動。

消促會今提出三大訴求，分別是「公安」要求對違法的工廠管理權人加重刑事責任；「職安」政院修改的消防法有疊床架屋之嫌，公務人員安全及衛生防護辦法即有規範公務機關職業安全責任，應修正該辦法，讓未依法給予職安措施的雇主受罰則；「工安」政院修改公務人員協會法，未保障勞動三權，要求實質組工會。

消促會陳情後，政院同意4名代表入院討論，但消促會指出，本會理解行政院無法立即回覆本會3點訴求，但詢問政院是否願意針對相關訴求研議，提出明日或其他時間開會討論，政院都未正面給出回應。

消促會指出，本會已在現場表示，10年間43位消防員殉職，基層消防員無法接受政院一再口口聲聲說要與基層溝通，卻又片面地決定消防員的政策。消促會強調，消防員抗爭將行動升級，傷害基層消防員權益的國家沒有資格舉辦國慶活動，預計10月10日進行國殤日抗爭行動，呼籲政院盡速決定具體開會日期，與基層消防員對等協商。