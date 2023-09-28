RICHARD MILLE腕表向來要價不菲，不僅動輒百萬、千萬身價，且有錢也買不到。近日品牌新推出RM 07-01彩色陶瓷腕表，以1980年代在義大利興起的曼菲斯設計風格為主題，充滿愉悅氣息，表殼採用輕盈TZP陶瓷材質，有粉紅色、粉紫色和粉藍色三種款式，並在細節融入古老璣鏤雕花（guillochage
）工藝，古今交匯，更添趣味，洋溢青春活力。價格店洽。（陶福媛）
RICHARD MILLE腕表向來要價不菲，不僅動輒百萬、千萬身價，且有錢也買不到。近日品牌新推出RM 07-01彩色陶瓷腕表，以1980年代在義大利興起的曼菲斯設計風格為主題，充滿愉悅氣息，表殼採用輕盈TZP陶瓷材質，有粉紅色、粉紫色和粉藍色三種款式，並在細節融入古老璣鏤雕花（guillochage
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