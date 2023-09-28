2023年9月28日是孔子誕辰2574周年紀念日。貴州市貴陽孔學堂特別選在9點28分在學堂前的禮儀廣場舉行「2023（癸卯）年祭孔典禮」，邀請孔子後裔代表、孟子後裔代表、貴州省內文廟代表、在筑（貴州市簡稱）臺灣代表團和貴州省高校及大中專院校、中小學校代表約500人一同觀禮。

祭孔典禮出現於春秋末期，但直到東漢桓帝才確立春秋兩季祭祀規定，從此成為歷代政權重要的文教活動，也是華夏民族為尊崇與懷念至聖先師孔子舉行的隆重祀典，旨在追思先賢，崇德尚禮。

今天的祀典有兩部分，首先進行的是祭禮，以「大哉孔子•斯文在茲」為主題，由起鼓樂（鼓陣表演）宣告典禮開始，接著循古禮陸續進行尚饗、行大揖禮、敬花、主祭人頌祭孔子文、獻樂、獻舞等儀式，十分隆重。

鼓陣元素貫穿祭禮儀式。（圖／貴陽孔學堂文化傳播中心提供）

祭禮最後由64人扮演的佾生排成八行八列，獻上八佾舞。佾舞是儒家文化圈傳統大祭禮，最早源自宗廟宮庭雅樂舞，樂者稱為「樂生」，舞者稱為「佾生」。

祭孔大典上的佾舞名為「釋奠佾舞」，分為六佾與八佾，其中，八佾為天子專用，是古代規格最高的祭祀舞蹈，唐玄宗開元年間即曾用八佾舞祭孔；清順治年間，先後諡孔子為「大成至聖文宣先師」、「至聖先師孔子」，自此八佾舞成為祭孔大典的重要元素，現在更成為全球華人世界重要的非物質文化遺產。

64名佾生依古禮跳八佾舞，是重要的非物質文化遺產。（圖／貴陽孔學堂文化傳播中心提供）

祭禮圓滿完成後，隨即進行典禮的第二部分「追思先賢•崇德尚禮」，由事先報名觀禮的貴州市民自由祭拜孔子，民眾主動帶著鮮花致敬至聖先師，在莊嚴肅穆的儀式中感受中華傳統文化的獨特魅力。

貴陽孔學堂文化傳播中心表示，該單位是以弘揚中華優秀傳統文化為己任，希望透過舉辦「祭孔典禮」，充分發揮教化、示範、傳播作用，期盼在場人士緬懷至聖先師，傳承優良傳統、弘揚中華美德的同時，也能鼓舞今人學習孔子的精神。