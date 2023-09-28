環球音樂集團（Universal Music Group）今日由環球音樂大中華區（Universal Music Greater China）宣佈任命具有豐富經驗的業界高級管理專業經理人謝定原（William Hsieh）為環球音樂台灣董事總經理暨環球音樂大中華區高級副總裁。

William豐富的職業履歷橫跨音樂、體育及遊戲等領域。他曾擔任美國藝電公司（Electronic Arts）亞洲地區運營及策略負責人。之後創立了運動健身品牌Space Yoga／SpaceCycle並身兼集團副總裁暨數位與企業發展總經理一職，有效地整合了音樂、社群及科技於一體，為用戶帶來耳目一新的健身體驗。

William與音樂產業的緣分始自1993年，先後在知名音樂公司如EMI百代唱片、索尼音樂等擔任重要管理崗位，成功建立亞洲與國際音樂的橋樑與合作，在國際及本地音樂市場行銷、藝人經紀管理、商業戰略拓展等領域均具有豐富的經驗。

環球音樂大中華區主席暨首席執行官徐毅（Timothy Xu）在宣佈這一任命時表示：「很高興歡迎William加入環球音樂大中華區管理團隊。William所具有的多元化產業經驗以及他對內容業務的深度把握，令我很有信心他能勝任這一角色，並帶領環球音樂在台灣地區的業務拓展、創新及增長。」