財政部將在10月2日到立法院業務報告，根據報告顯示，未來繳稅將會更多元化，包含10月1日起，土地增值稅、契稅及印花稅可以到超商多媒體資繳納；使用牌照稅、房屋稅以及地價稅逾期案件線上繳稅則預計11月1日開放。
此外，對於券商替民眾扣繳的證交稅、期交稅，券商原本是到金融機構繳納，以後也可以線上繳納。財政部解析，目前券商繳交證交稅、期交稅，是交割日的隔日繳納(目前為T＋3)，未來改為線上也同樣是交割日的隔日。
財政部將在10月2日到立法院業務報告，根據報告顯示，未來繳稅將會更多元化，包含10月1日起，土地增值稅、契稅及印花稅可以到超商多媒體資繳納；使用牌照稅、房屋稅以及地價稅逾期案件線上繳稅則預計11月1日開放。
此外，對於券商替民眾扣繳的證交稅、期交稅，券商原本是到金融機構繳納，以後也可以線上繳納。財政部解析，目前券商繳交證交稅、期交稅，是交割日的隔日繳納(目前為T＋3)，未來改為線上也同樣是交割日的隔日。
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