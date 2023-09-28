交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處28日舉辦盛大的揭牌活動，現場來了許多民代、觀光團體代表等。（西拉雅風管處提供／張毓翎台南傳真）

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處、雲嘉南濱海國家風景區管理處，28日舉辦盛大的揭牌活動，觀光署署長周永暉特別南下見證，他致詞時期許2個單位做好景區管理、旅遊安全，與觀光業者緊密合作，超越觀光局時代的管理處。

觀光署西拉雅、雲嘉南管理處的揭牌，包括立委郭國文、賴惠員、行政院農業委員會水土保持署台南分署分署長邱啟芳、西拉雅管理處處長徐振能、雲嘉南管理處處長陳煜川、阿里山管理處處長洪維新、台南市觀光旅遊局局長林國華、嘉義縣文化觀光局局長徐佩鈴和西拉雅觀光產業代表出席。

周永暉說，交通部觀光局的前身還有交通部觀光事業小組，經過11年成立了觀光局，再經歷了52年才成立觀光署，期許西拉雅、雲嘉南管理處未來繼續提升旅遊品質、提供觀光服務，強化與地方政府、觀光圈業者的合作，發展「景區經濟學」，一起打造2.0版的西拉雅和雲嘉南。

徐振能說，關子嶺、烏山頭山海圳國家綠道、台3線仙境旅遊都是西拉雅風管處未來發展重點，期透過各平台推廣與主題式旅遊，讓更多旅客認識西拉雅風管處轄內景點的特色。

陳煜川說，雲嘉南風管處會積極與濱海觀光圈合作，幫助業者提升產品競爭力，吸引國內外的旅遊前來遊玩，締造觀光佳績。