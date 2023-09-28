中秋節免不了要烤肉，但你分得出來吃的是真正的天然肉嗎？對此，營養師高敏敏表示，想要分辨吃的肉為天然肉，還是重組肉或注脂肉，就得了解其成分和特徵。她並分享一個小技巧，如果是100％原肉，成分單純自然，用湯匙可以刮出血水。

高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文表示，想要分辨原肉、重組肉、注脂肉，得先了解其特徵和成分。她指出，原肉可用湯匙刮出血水；重組肉每片大小與外型相當一致；注脂肉油花像是蜘蛛網狀，均勻但不自然，用湯匙可刮出油脂。

在成分方面，高敏敏說明，相較原肉成分單純自然，重組肉混合了碎肉塊、黏著劑及各種食品添加物，原料包含牛局胛肉、品質改良劑、乳清蛋白、焦磷酸鈉、抗氧化劑、鹿角菜膠、牛肉精粉、大骨粉等；而注脂肉則是除了原肉外，還多加飽和脂肪及各種食品添加物，原料有牛肉、牛脂、葡萄糖、營黃添加劑、鹽、黏稠劑、酵母萃取物、乳清蛋白水解物、洋菜、品質改劑、抗氧化劑、調味劑、水果酵素粉等。

高敏敏提醒，享用美食前要先了解吃下肚的食物，尤其要盡量減少注脂肉的攝取，長期大量吃恐危害身體健康，造成腸胃不適、神經退化、加速機能老化、增加肝腎負擔等負面影響。事實上，食藥署也已公告，於111年7月1日起，注脂肉無論商品和販售餐廳，均須標示，並僅供全熟食用。

談及中秋節吃烤肉，高敏敏提供2點建議，其一是盡量以全熟為主；另一要多吃其它蛋白質食物如豆魚蛋肉，來替代高油脂肉品，或是購買肉品前多觀察、挑選有食品標示，即可吃得安心。