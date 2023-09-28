42歲女藝人佩佩（蔡佩伶）和姐姐依依（蔡依伶）是雙胞胎，兩人從小習舞，皆為國立台灣藝術大學戲劇系畢業，姐妹花外型亮麗，因拍廣告出道，後大膽以全裸姿態登上周刊，一度被封為「史上最美雙胞胎」；近年兩人重心回歸家庭，但仍不時透過社群分享生活，日前佩佩飛出國旅遊，卻發生行李不見的意外，讓她苦嘆：「損失慘重」。

佩佩日前在粉專「雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王」分享飛到歐洲旅遊的意外，表示一到機場行李就丟了，衣服只剩下身上穿的，無奈說「這9天都只能穿這一件了⋯」，她抵達當地機場後，大家都把行李搬上遊覽車，所以她也放心的上車了，等晚上車子開到飯店才發現她的行李箱和行李袋都不在車上，全身上下只有帶到隨身包和手機、護照、錢包，連導遊都直呼「從業這麼多年，第一次遇到有人這麼扯」。

佩佩透露以為家人會幫她拿，沒想到因為一時疏忽，損失超慘重，「上上次泰國一到機場就丟C牌絲巾，找回來後，上次去泰國在機場又丟一次，這一次要到奧地利機場，不僅L牌絲巾丟了，整個32寸行李箱、行李袋⋯⋯也都丟了，全家都沒有一個人罵我，可能因為習慣了（之前去義大利，我在土耳其機場轉機就被偷了3萬，每次都是行程還沒開始就破財了）」。

後來導遊問她丟失的行李是否有很重要的東西，如果有的話一定盡力找回來，但佩佩反而說都是身外之物，她表示都大老遠去歐洲了，如果熬夜在警局機場找行李也一定會讓家人心累，而且也不一定能找得回來。