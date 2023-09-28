台鐵。（示意圖/本報資料照）

今（28）日下午14時03分許，臺鐵七堵隧道北端發生人員闖入軌道遭1188次列車撞擊，導致身體變形當場死亡。警消獲報後趕抵現場，協助將遺體搬出，因死者身上沒有證件，身分及詳細事發原因仍待調查釐清。造成部分列車延遲及區間取消。

台鐵七堵隧道內28日發生一名女子遭區間車撞擊死亡，基隆市消防局趕到時，女子已經明顯死亡。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市消防局表示，下午2時11分左右，接獲台鐵七堵調車場值班人員通報，指在七堵隧道內有一人遭火車撞擊。消防局立即派出各式消防車輛3部、人員6名前往救援。

不過消防局趕到現場時，發覺遭台鐵1188車次區間車撞擊的是女性，且身體已經變形，明顯死亡。消防人員便協助將女子的遺體，依台鐵相關人員的指示，移至安全地點。

警方表示，七堵所警力14時20分抵達現場，經現場119救護人員判定該名女性旅客無證件，身分待查明，已無生命跡象，大體完整，14時51分由救護人員將大體暫時移置適當位置，並派員警戒，15時35分通知殯葬人員派員。並由偵查隊於14時50分請示基隆地檢署，15時整經業股林俞鈞檢察官指示蒐證完畢列車即可放行，隧道出入口如有監視器請一併調閱。

因事故發生在中正線，不影響同隧道內北上東正線列車通行，1192區間車現場接駁事故車次旅客續行北上，15時05分七堵所蒐證完成，15時08分通車1188次司機員列車放行。總共影響3列次141分、旅客約450人。