網紅「77老大」昔是中醫師，後轉職當YouTuber，個人頻道上擁有150萬名粉絲追蹤，人氣不俗。未料，他近日在社群上突曬病床照，認了自己因「聲帶發炎」不得不停工休養，而今(28)日稍早，再度發文更新病況。

中醫師出身的77老大，其頻道主題多以美容保養、身材維持、好物分享及兩性話題為主軸。未料，時常分享健康知識的他，本月19日在社群上突曝光自己躺在病床上的虛弱模樣，坦言：「聲帶本身就受傷，再加上急性感冒，老大現在聲帶沙啞講不出任何聲音了！」透露自己不得不因病暫時停工休養的情況。

事隔多日，77老大於今日稍早再度更新社群，文中首先透露好消息：「77老大的頻道剛剛達成150萬訂閱，真的是一個很大的里程碑！」接著分享最近的病況及工作進展，表示：「其實已經停止一切拍攝、工作、演講超過兩周，目前上的全都是舊片，醫生要我休息幾周，看看是否需要聲帶開刀。」不過，他也在貼文中承諾：「但我會努力儘速復原，回到崗位！」希望粉絲們能夠再等他些時日。

此外，鄰近中秋佳節，77老大也在貼文中祝粉絲們能有個愉快的中秋連假。相關貼文曝光後，也吸引不少粉絲前來留言祝福，紛紛寫下：「願老大平安、健康、快樂」、「老大棒棒的，好好休息一下噢」、「老大要保重身體，中秋快樂。」