「相馮．紅人秀」將於11月25日在高雄流行文化中心海音館登場。辦桌二人組馮偉傑攜手吳申梅與翁鈺鈞等歌手，日前南下高雄探訪陪伴飛揚天使們迎中秋，同時也捐贈演唱會門票與演出盈餘給「社團法人高雄市腦性麻痺服務協會」、「社團法人高雄市自閉症協進會」。

剛與老公甜蜜出遊日本返台，吳申梅分享上周才與老公到日本旅遊，每天都逛街都健走16000步，走到腳都麻了還刺痛，因為中秋連假工作滿檔，因此先與老公到日本過中秋，老公到日本洽公，「我剛好樂得自在趴趴走，我們特別住在東京鐵塔附近，就是要專心欣賞感受東京鐵塔的優雅與美，因為景點，觀光客較少，我們倆開心的逍遙慢步享受。」

吳申梅笑說，最近愛吃月餅，每天都與老公一起分享月餅，體重增加兩公斤，感覺自己像月亮，理想體重是43，因此需要再減重兩公斤，已開始戒吃月餅。

馮偉傑熱心公益，難忘有次參加腦麻粉絲園遊會，有位腦麻鐵粉上台跟他對唱，「那位粉絲歌詞熟練，讓我非常的感動，我自己都不一定會記得歌詞，他們好努力的一字無誤的背熟歌詞，讓我感動得喜悅的淚水猛飆。」