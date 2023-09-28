世大運鞍馬完成三連霸的「鞍馬王子」李智凱以及蕭佑然今天在杭州亞運鞍馬決賽聯手出擊，李智凱以完美的15.500分，擊敗地主和日本選手，勇奪中華隊第三金，同時也完成二連霸。蕭佑然獲得第四名。

李智凱在資格賽15.066分高居第一，決賽李智凱不但是拿手的湯瑪斯迴旋難度非常高，動作完成度也相當流暢和完美，難度6.5分，完成分9.00分，最終獲得15.500分，比資格賽還要高，得到滿場觀眾的歡呼聲。

李智凱落地後做出愛心動作，信心十足。（鄭任南攝）

緊接著上場的就是蕭佑然，中華隊的雙保險，他在資格賽成績15.00分僅次於李智凱排名第二，今天選擇難度6.1，完成分8.966，總分15.066，僅次於李智凱與哈薩克選手庫爾班諾夫之後暫居第三。

地主大陸名將張博恒，雖然拿下成隊和全能金牌，但繼地板項目出現失誤錯失金牌之後，鞍馬項目又兩次落馬，僅得到11.733分，8位參賽選手中墊底。

日本選手津村涼太，資格賽14.900分排名第三，今天決賽提升了難度，來到6.5，完成分8.666分，總分15.166分，超越蕭佑然和哈薩克選手，來到第二席位。

地主另一位選手肖若腾，資格賽14.466分，不過他的上馬動作不順，然後力量的穩定性不足而落馬，只得到12.600分。最後上場的是韓國選手全要燮同樣落馬，12.866分無緣奪金，李智凱確定完成鞍馬二連霸。