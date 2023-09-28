中秋佳節前夕，嘉義市政府與九華山地藏庵攜手送暖，今合辦贊普品發放活動。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

中秋佳節前夕，嘉義市政府與九華山地藏庵攜手送暖，今合辦贊普品發放活動，為1231低收入戶、邊緣戶224戶，共1455戶送上溫暖，嘉義縣、市育幼院、教養院及弱勢社福團體共60家機構也因此受惠，九華山地藏庵董事長黃俊森表示，九華山贊普品發放邁入第18年，這些贊普品都是普渡期間，民眾自發捐給地藏庵，感謝所有人的大愛，讓地藏庵有更大的力量廣施功德，讓這股善循環力量綿延不絕、世代傳承。

今到場參與贊普品發放的嘉義市副市長林瑞彥表示，感謝九華山地藏庵董事長黃俊森及董監事團隊，將地藏王菩薩慈悲為懷的信念與仁愛精神發揚光大，有了菩薩庇佑跟加持，大家會更有力量與勇氣度過難關，更希望藉九華山地藏庵的活動，喚起社會大愛，號召更多善心人士來關懷幫助弱勢家庭，讓所有市民都能安心過好節、過好日。

今九華山地藏庵也安排志工協助民眾搬運贊普品，一起將社會大眾的愛心集結，回饋給需要的民眾，期待經濟弱勢家庭都能感受到來自社會的溫暖，勇敢迎向未來。