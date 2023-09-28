熱心協助在地大小事的永慶房屋，每年中元節和中秋節協助鄰里、和社區舉辦普渡大會和中秋晚會等活動，與在地居民一起過節。今年出動了千位夥伴支援雙北市的社區和里鄰活動，共參與近3500場活動！永慶房屋也提供帳篷、礦泉水等資源，還有門店提供造型氣球、爆米花以及規劃趣味遊戲，為社區送上滿滿暖心，幫助社區的普渡、中秋晚會更加圓滿。

永慶房屋身為「社區好鄰居」，多年來免費租借帳篷讓社區辦活動，更積極參與里鄰、社區活動，每位永慶房屋夥伴都是里長與社區管理委員會的最好幫手，不論活動大小，都能看見永慶人的身影。光是今年中元及中秋檔期，就借出超過7000頂帳篷，熱情又積極的服務態度，成為社區住戶最信賴的後盾。

永慶房屋協助里長與社區委員會舉辦活動，主動擔任活動志工，讓每場活動圓滿順利。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋除了帳篷與人力的支援，也齊心協助炒熱活動氣氛，像是在活動中與里民一起設置攤位，準備爆米花、棉花糖等小點心，分享全場的大小朋友，或是精心規劃如:彈珠台、射氣球和套圈圈等趣味遊戲，為活動更熱鬧，也讓活動更加圓滿！獲得現場里民的一致肯定。

永慶房屋業管部協理陳賜傑分享，早在活動二個多月前，雙北市的永慶同仁就都動起來！主動了解中元與中秋是否有需要永慶服務的地方，並進入籌備作業，確保當日活動能進行得更順暢。未來永慶房屋作為「社區好鄰居」，除了提供誠實且透明的買賣屋服務，只要地方有需求，永慶同仁們都會出動人力，支援各式各樣的活動，熱情響應在地的鄰里活動，並提供活動所需物資，以實際行動與地方鄰里的建立深厚情誼，一起共好成長。