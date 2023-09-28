新北市議員林金結(27)日在廣播節目，邀請連任6屆台北縣、新北市議員的資深棒球教練蔡明堂，暢談他的棒球經。林金結讚蔡明堂曾協助新北市政府設計、規劃三重棒球場，僅花費2.6億元就完成專業、設備完善的球場，如今在三重區參選立委希望「三重人選三重人」，讓熟悉在地的蔡明堂能推動更多地方建設。

林金結透露，蔡明堂是三重穀保家商青棒隊的資深教練、領隊，他在1995年推動創立球隊，至今28年。在蔡明堂帶領下，穀保青棒成軍第3年就奪下「金龍旗」冠軍，成為「北華興、南美和」之外的另一支棒球名校，培育了無數優秀棒球運動員！

林金結指出，蔡明堂也協助新北市政府規劃、設計三重棒球場，相較於新竹市立棒球場花費10多億元卻問題不斷，新北市僅花費2.6億元就完成一座專業、設備完善的棒球場，成為在地重要的體育培訓基地。

不只如此，蔡明堂也與林金結合作，在土城國小及周邊重劃區規畫設立棒球場，成為學校、社區親民的運動休閒設施。這次接受國民黨提名參選新北市第三選區(三重區)立委，一定是最能為體育界發聲的立委。

此外，蔡明堂身為連任6屆的議員，爭取推動多項地方建設，改善三重嚴重缺少停車位問題，也藉由校園、公園改建的機會，8年內爭取設立了3000多個停車位。蔡明堂有感而發，過去16年三重雖然有立委「卻很少看到人」，更沒有為地方爭取建設，更直言民進黨的高志鵬、余天等歷任立委都是空降，如今的競爭對手雖是3屆議員，也沒有出現過，因此他將這次選舉定位為「三重人選三重人」，因為三重人是理性的、要選的是會做事的民代。

林金結指出，蔡明堂是道地的三重在地人，每次獲得的選舉補助款也和林金結一樣，都用來幫助在地學童與弱勢，因為兩人都相信「窮不能窮教育、苦不能苦孩子」，希望這樣認真打拚的民代可以順利進軍立法院，發揮專業。