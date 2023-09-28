卡拉巴赫亞美尼亞當局今天表示，亞美尼亞裔在納戈爾諾．卡拉巴赫地區成立的阿爾察赫共和國「總統」已經簽署於明年元旦前解散所有政府機構的法令。

路透社報導，根據阿爾察赫共和國（Republic of Artsakh）「總統」沙赫拉馬尼揚（Samvel Shahramanyan）簽署的法令，這個共和國從明年元旦起不復存在。這個自封的共和國沒有受到外界承認。

「所有國家機構和隸屬於這些部門的組織於2024年1月1日前解散，納戈爾諾．卡拉巴赫共和國（Republic of Nagorno-Karabakh，亦即阿爾察赫共和國）不復存在。」

與此同時，納卡區數以萬計亞美尼亞裔居民持續逃離當地。

亞美尼亞今天表示，已有超過6萬5000名逃離納卡區的難民入境。亞塞拜然上週發動閃電攻勢收復這個分離主義地區，引發當地亞美尼亞裔居民逃離家園。

法新社報導，亞美尼亞政府發言人巴格達薩揚（Nazeli Baghdasaryan）在聲明中指出，截至當地時間今天上午為止，「6萬5036名被迫流離失所者從納戈爾諾．卡拉巴赫進入亞美尼亞」。

在亞塞拜然展開攻擊之前，納卡區估有約12萬亞美尼亞裔人口。

巴格達薩揚說：「我國將對沒有預定居住地的所有人士提供合適住宅。」

在分離主義部隊同意繳械並且解散4天後，亞塞拜然24日重新開放納卡區通往亞美尼亞的唯一道路，也就是由俄羅斯維和部隊警戒維安的拉欽走廊（Lachin Corridor）。

亞塞拜然中央政府重新掌控此一分離主義地區，導致當地亞美尼亞裔人口大舉外逃。

位於亞塞拜然境內的納卡區，國際公認是亞塞拜然一部分，卻因居民在種族上屬亞美尼亞人，過去30年以來存在著分離主義勢力。外高加索「雙亞」已為納卡區爆發兩場戰爭。