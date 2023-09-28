51歲天后張惠妹與男友Sam（姚善鏞）愛情長跑12年，二人相當保護戀情格外低調，至今都未曝光過合照，但從Sam社群能看到他經常分享女友日常。男星正義（姚正億）是Sam的親弟弟，最近他透露媽媽私下以各種暗示「想抱孫」，也坦言家人早把阿妹當「準媳婦」。

張惠妹與男友Sam穩定交往12年，近年阿妹忙於巡迴演唱會，Sam也總是溫暖守護在她身邊，不時還會在Instagram上傳張惠妹的近況，今年七夕他罕見曬出「男友視角」，分享張惠妹在公園坐搖搖馬的影片，更寵愛地寫著，「她～那天8歲」。

不過，已經年過半百的張惠妹與Sam始終沒有傳出結婚的消息，今年5月Sam的父親更爆出病逝，來不及親眼見到他們2人互訂終身，令人惋惜；據《三立新聞網》報導，Sam的親弟弟男星正義透露，媽媽只要經過販售嬰兒用品的地方，會拍下嬰兒廣告照，過年時就會拿出來說很可愛，暗示他們想抱孫，也坦言家人早把張惠妹當「準媳婦」。

其實張惠妹與Sam兩人交往多年，今年張惠妹回台東過年時，Sam也有陪同，與部落族人、親戚早就很熟識；而張惠妹與Sam鮮少同框，Sam也在張惠妹生日時，上傳一張情侶牙刷照，儘管沒有露面，仍閃瞎全網。