今年雙十國慶焰火在台中，台中市政府交通局推出「國慶Taichung go時數型交通套票」和「搭乘雙層巴士導覽台中舊城與夜晚賞焰火行程」。（交通局提供／張亦惠台中傳真）

今年雙十國慶焰火在台中，台中市政府交通局推出「國慶Taichung go時數型交通套票」和「搭乘雙層巴士導覽台中舊城與夜晚賞焰火行程」，不僅能搭雙層巴士漫遊舊城區，焰火施放時還不用人擠人，在巴士上就能欣賞焰火，兩項方案預計10月5日起開賣。

交通局長葉昭甫指出，配合國慶焰火睽違9年回到台中市施放，交通局規畫「搭乘雙層巴士導覽台中市區城市風光與夜晚賞焰火行程」，民眾可以坐在開放式的巴士上層，遊歷浪漫的台中舊城區、體驗文創草悟道及欣賞國家歌劇院、品嘗台中名產小點心，夜晚則可以在雙層巴士上最佳的位置，免排隊、免停車、免找場地，就能觀看精彩的焰火秀。

葉昭甫指出，除雙層巴士外也推出「國慶Taichung go時數型交通套票」，有別於過往使用實體卡片乘車，民眾可在線上購買套票方案及付款，即可直接以QR Code掃碼方式搭乘台中市大眾運輸，全面數位化提升民眾更便利的使用流程與體驗。目前開放24小時、48小時及72小時無限次搭乘台中捷運、6條幹線公車（100、200、300、500、700及900路）及8條觀光公車（11、66副、151、153、309、865、866、888路）路線。

交通局說明，購買48小時或72小時套票的旅客，可以享受10月期間限定的專屬優惠折扣方案，最高可折換價值超過100％票價的優惠方案，包括遊樂園門票折抵、手作課程及商品兌換多擇一，在台中市區體驗各種手作和美食的樂趣，市府也與和泰集團Yoxi合作，只要到Yoxi APP輸入「Taichung go」優惠碼，即可享yoxi計程車搭車金，活動到今年10月31日止。

交通局補充，交通局規畫的「國慶精彩雙方案」，實質鼓勵民眾使用大眾運輸工具，減少碳排放和塞車問題，同時也讓民眾能夠更深入地認識台中市區的歷史文化和現代風貌，歡迎各地民眾來到台中享受國慶之夜。