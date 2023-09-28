隨著廣達、奇鋐等人工智慧（AI）族群走高，股王信驊及股后世芯-KY齊漲，加上電纜、造紙和觀光類股上揚，台股終場上漲43.38點，收在16353.74點，成交值2540.02億元；週線翻紅，小漲9.26點，9月指數下跌280.77點，第3季下挫561.8點。

外資及陸資今天持續賣超77.29億元，連續9個交易日累計賣超逾1400億元，自營商賣超18.11億元，投信買超32.8億元；三大法人合計賣超62.6億元。

據統計，外資及陸資今年上半年累計買超台股約3740億元，下半年轉為賣超，9月賣超1659億元，創1年來新高，第3季累計賣超約3738億元，外資今年來買超金額幾近歸零。

新光投信董事長劉坤錫表示，美股近期修正，外資調節台股是正常現象，對於外資今年來買超金額幾近歸零不須太在意，未來隨著美股走勢回穩，外資應會回頭買超台股。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超復華富時不動產最多，達1萬7364張。其餘賣超前10名還有中鋼、華邦電、華航、南亞科、緯創、長榮航、廣達、寶成和矽統。

外資買超大亞最多，達2萬5821張。其餘買超前10名還有復華台灣科技優息、聯電、中信金、合機、華通、新光金、宏泰、中工和文曄。

在外資買超推升下，包括大亞、聯電、中工、文曄等股價普遍收高，其中，文曄漲幅達6.7%，華通表現相對弱勢，下跌1.49%。