實務上，證券交易稅由賣出有價證券的人負擔，代徵人負責代徵及繳納；所謂「代徵人」，包括證券承銷商、證券經紀商等；若證券自營商自行賣出持有的有價證券，則由自營商自行繳納證交稅。

現行證交稅申報繳納方式，在證券交易所或證券櫃檯買賣中心內買賣，由代徵人在買賣交割當天，按照成交價格依規定稅率，向賣出方代徵，並在交割的次日，填具「證券交易稅專業代徵稅額繳款書」，向代收稅款的金融機構繳納。

期貨交易稅則是由期貨商在交易的當日，按規定稅率向買、賣雙方交易人代徵，並於代徵的次日，填具「期貨商代徵期貨交易稅稅額繳款書」，向銀行代收稅款處繳納。

財政部長莊翠雲10月2日將率所屬機關首長赴立法院財委會，進行業務報告並備質詢。據今天出爐的報告內容，財政部將於民國113年1月1日起，開放期交稅及證交稅（含自繳及核定稅款）線上繳稅服務。

財政部官員表示，開放線上繳納管道包含晶片金融卡、信用卡、活期帳戶，財政資訊中心將進行後端程式規劃、報繳稅系統的修改；同時，稅單繳款書方面也會修訂，賦稅署將於10月中旬前核定。

此外，報告也提及，今年10月1日起，新增土地增值稅、契稅及印花稅，可至超商多媒體資訊機（KIOSK）查詢及繳納稅款，並將陸續開放使用牌照稅、房屋稅、地價稅等逾期案件線上繳稅服務。