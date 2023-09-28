66歲資深藝人陳凱倫去年發現罹患扁桃腺癌，惡性腫瘤長在右邊頸部位置，緊急動手術切除後，所幸從4期恢復成1期。醫師表示，初期的扁桃腺癌並無特別的不適情況，直到腫瘤侵犯到周圍組織或頸部淋巴轉移，就醫確診時，通常已經是晚期了。提醒民眾如果有下列症狀，例如:單側喉嚨痛一個月以上、張口困難、無痛性頸部腫塊、單側扁桃腺異常腫大、單側耳痛、扁桃腺有明顯潰瘍等，應趁早就醫，盡快治療。

【健康療天室】感染HPV病毒竟會致扁桃腺癌？ 醫揭恐怖真相6徵兆速就醫

多數人較常聽到「扁桃腺發炎」，對於扁桃腺癌瞭解較少。但據國健署資料顯示，在台灣診斷為口腔、口咽及下咽惡性腫瘤的病人每年超過7千人，每年死亡人數超過2千人。萬芳醫院耳鼻喉科醫師丁義芳表示，以台灣病患來說，罹患扁桃腺癌的主要成因，菸、酒、檳榔占比七到八成，感染HPV（人類乳突病毒）造成罹癌，占比三成。

扁桃腺癌會導致耳朵疼痛（非當事人/圖片來源：pixbay）

醫師提到，罹患扁桃腺癌初期並不會有什麼明顯徵兆，頂多出現怪怪的異物感，所以早期要發現不太容易。通常開始有一些比較嚴重的症狀，比如吞嚥功能的異常，代表已經二到三期了。而到末期的病患，則會出現頸部淋巴腫大、喉嚨劇痛、張口困難、耳朵疼痛等症狀。扁桃腺癌早期可以透過手術切除和放射治療作為輔助 ，5年存活率高於50％；晚期則是可以透過放射治療及化學治療同步進行，5年存活率為37.5％。

七成扁桃腺癌患者有抽菸、喝酒、嚼檳榔等習慣（非當事人/圖片來源：pixbay）

扁桃腺癌的好發族群為40歲後的中壯年，有抽菸、喝酒、吃檳榔等不良習性的男性更要小心！另外醫師也呼籲，在台灣因HPV感染導致扁桃腺癌的病患比例漸漸上升，除了要安全性行為，也可以接種HPV疫苗保護自己。